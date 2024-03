Tchad : Reporters Sans Frontières condamne l’agression contre le journaliste Malick Mahamat d’Alwihda Info

Cette attaque brutale a suscité une condamnation unanime de Reporters Sans Frontières, qui a appelé les autorités tchadiennes à mener une enquête approfondie afin de traduire les coupables en justice. RSF a également exhorté les autorités à prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité des journalistes travaillant pour ce média indépendant.



Alwihda info est connu pour son engagement en faveur de la liberté de la presse et son travail journalistique rigoureux au Tchad. Cette attaque contre son coordinateur général est non seulement une atteinte directe aux droits fondamentaux de ce journaliste courageux mais aussi une menace inquiétante pour le journalisme indépendant dans le pays.



Les médias jouent un rôle essentiel dans toute société démocratique en informant les citoyens sur les événements qui se déroulent autour d'eux et en encourageant un dialogue ouvert sur des questions cruciales. La violence contre les journalistes constitue donc une atteinte directe à la liberté d'expression et limite l'accès du public à une information fiable et équilibrée.