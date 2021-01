Tchad : Reprise des cours à N’Djamena, le ministre de l’Éducation donne des consignes

Dans un communiqué signé, ce jeudi 14 janvier 2021, le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, appelle tous les responsables scolaires au respect strict de termes du décret n° 007/PR/2021 portant prorogation de confinement de la ville de N’Djamena et allégement des mesures restrictives.



A cet effet, il demande aux gestionnaires d’établissements scolaires publics et privés de la capitale, de prendre toutes les dispositions pratiques pour éviter la perte des heures de cours et la propagation de la pandémie du Covid-19 pendant la reprise des cours. Il s’agit entre autres de : l’évaluation bilan des programmes scolaires déjà accomplis ; le respect strict du nouveau calendrier scolaire ; la création des conditions nécessaires favorisant le respect strict des mesures barrières à la propagation du Covid-19, la mise en place et l’opérationnalisation des cellules de veille pour la lutte contre la pandémie dans les établissements.



Le chef de département de l’Education nationale et de la Promotion civique instruit les recteurs d’Académie de faire respecter les termes de ce communiqué et d’en assurer le suivi.