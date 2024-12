Tchad - Résilience à Ambazira : Des producteurs prospèrent grâce au piment

Un projet porteur d'espoir



Lancé il y a quelques années, le projet agricole d'Ambazira avait pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire des populations locales en leur offrant les moyens de produire et de commercialiser leurs produits. Grâce au soutien financier du gouvernement allemand et à l'expertise du Programme Alimentaire Mondial (PAM), ce projet a permis de former les agriculteurs aux techniques de culture, de leur fournir des semences et des outils, et de mettre en place des infrastructures de stockage et de commercialisation.





Le piment, une culture phare



Parmi les différentes cultures promues par le projet, le piment s'est rapidement imposé comme une culture de rente. Sa forte demande sur les marchés locaux et régionaux a incité de nombreux producteurs à se spécialiser dans cette culture. Aujourd'hui, un kilo de piment se vend en moyenne 5000 XAF au marché de Mongo, générant ainsi des revenus importants pour les producteurs.





Une résilience remarquable



Malgré les défis auxquels font face les agriculteurs, tels que le changement climatique, les maladies des cultures et l'accès limité aux marchés, les producteurs d'Ambazira ont fait preuve d'une résilience remarquable. Ils ont su s'adapter aux conditions locales et mettre en place des stratégies pour améliorer leurs rendements et la qualité de leurs produits.



Un modèle à suivre



Le succès du projet d'Ambazira est un exemple à suivre pour d'autres régions du Tchad. Il montre que l'investissement dans l'agriculture familiale peut être un levier puissant pour lutter contre la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire et renforcer le développement économique local.





Le rôle du PAM



Le PAM a joué un rôle essentiel dans la réussite de ce projet. En fournissant une assistance technique, financière et logistique, l'agence onusienne a permis aux agriculteurs d'acquérir les compétences et les moyens nécessaires pour développer leurs activités.





Perspectives d'avenir



Les perspectives d'avenir sont prometteuses pour les producteurs d'Ambazira. Grâce aux revenus générés par la culture du piment, ils peuvent améliorer leurs conditions de vie, investir dans de nouvelles activités et renforcer leur résilience face aux chocs. Cependant, il reste encore des défis à relever, notamment en matière d'accès aux crédits, de commercialisation des produits et d'adaptation au changement climatique.





Conclusion



Le projet agricole d'Ambazira est une réussite qui démontre l'importance de soutenir les initiatives locales de développement. En investissant dans l'agriculture familiale, il est possible de renforcer la sécurité alimentaire, de réduire la pauvreté et de favoriser le développement durable.