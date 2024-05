Tchad : Restitution au ministère de la Santé de la 51ème Assemblée du Conseil d'Administration du Fonds Mondial

La 51ème assemblée s'est tenue à Genève du 22 au 24 avril 2024 et elle a réuni des délégués de plusieurs pays dont le Tchad. Les discussions ont porté sur le déroulement de l'assemblée, les rapports des comités et du secrétariat général, et les perspectives d'avenir.

Abbé Xavier Kouldjim Omer a plaidé pour une place supplémentaire au Conseil d'Administration pour le Tchad. Il a également demandé la nomination d'un représentant des jeunes d'Afrique à cette instance. Enfin, il a appelé à une participation plus active du Haut Conseil National de Coordination d'Accès au Fonds Mondial de Lutte Contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme au Tchad.



Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a réitéré l'engagement du Tchad à respecter ses obligations de cofinancement. Il a souligné l'importance de valoriser l'expertise du Tchad dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.



Le ministre a appelé à un renforcement des capacités du système de santé, notamment dans le domaine de la planification. Il a également insisté sur l'importance de la santé communautaire pour la réussite des programmes de lutte contre les maladies.



Le ministre a salué le soutien du Fonds Mondial au Tchad dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Il a exhorté l'équipe du Haut Conseil National de Coordination à poursuivre son dévouement dans ce combat.



La rencontre a permis de faire le point sur la participation du Tchad au Fonds Mondial et de réaffirmer l'engagement du pays à poursuivre la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.