Tchad : Réunions du Ministre de l'Éducation Nationale avec divers partenaires

Les discussions ont porté sur l’évaluation des mesures mises en place pour assurer une rentrée réussie, l’impact des inondations sur les infrastructures scolaires et occupation de certaines écoles par des sinistrés et la problématique des frais d'inscription dans les établissements privés, avec une attention particulière sur les augmentations excessives.



M. Mamadou Gana Boukar a salué les efforts et les performances des établissements privés tout en exprimant son inquiétude concernant certaines écoles qui augmentent les frais d'inscription de manière excessive. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin à cette pratique afin de garantir l'accès à l'éducation pour tous.



Ces rencontres visent à mutualiser les efforts des différents acteurs pour garantir une rentrée scolaire réussie et répondre aux défis actuels du système éducatif tchadien.



Les rencontres avec les représentants des établissements privés montrent l'importance accordée au partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Ce partenariat est essentiel pour améliorer la qualité de l'éducation et répondre à la demande croissante en matière de scolarisation.