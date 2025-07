Tchad : Revue semestrielle du projet de renforcement de la surveillance et de la lutte contre les pandémies

Avec l'appui du Fonds Pandémique, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'UNICEF et la FAO accompagnent les ministères sectoriels du Tchad, notamment ceux de la Santé, de l'Élevage et de l'Environnement. L'objectif est de faire le point sur les progrès réalisés depuis le début de l'année, d'identifier les défis rencontrés et de formuler des recommandations pour le second semestre 2025.





Cette revue vise à renforcer la coordination multisectorielle et à garantir une réponse efficace aux menaces sanitaires potentielles. À l'issue de cette rencontre, une équipe dédiée élaborera un rapport consolidé qui devra être soumis avant le 31 juillet 2025.