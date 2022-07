Tchad : Rimtebeye, un jeune au service de la promotion culturelle malgré son handicap

Rimtebeye Djelassem Danngar est né à N'Djamena. Il a débuté ses études à l'école La Grâce avant de passer une partie des études secondaires au Lycée-collège Humanité de Sarh. Retourné à N'Djamena, Rimtebeye a achevé les études secondaires au Lycée-collège Saint François où il a obtenu en 2015 son baccalauréat série D, mention Bien.



Entré à l'université de Ngaoundéré en 2016, Rimtebeye s'est inscrit en faculté des sciences au département de biologie, option biologie animale.



En 2019, alors en troisième année d'études, ce dernier est rentré à N'Djamena pour les congés inter- semestre. C'est à ce moment qu'il a été victime d'un accident de circulation. Il a été hospitalisé durant une année. Au vu de la complexité de son rétablissement sanitaire, Rimtebeye est couché depuis trois ans et n'arrive pas à achever le 6ème semestre et par conséquent à obtenir son diplôme de Licence.



Maintenant, il joue un rôle très important dans la culture tchadienne et se bat grâce à toute la famille tchadienne et aux efforts de sa mère, optimiste.



Plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs le connaissent à travers cette page. Fally Ipupa, l'artiste congolais, Fanicko du Bénin ou encore Izra du Tchad se sont rendus chez lui pour l'encourager et lui témoigner leur reconnaissance.