Tchad – Royaume-Uni : renforcement de la coopération face à la crise humanitaire soudanaise







Les discussions ont porté sur la crise humanitaire et sécuritaire provoquée par l’afflux massif de réfugiés soudanais à l’Est du Tchad, ainsi que sur les efforts conjoints pour y apporter une réponse coordonnée.







Les deux responsables ont salué l’excellence des relations bilatérales entre le Tchad et le Royaume-Uni et réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération dans les cadres multilatéraux.







La ministre britannique, qui s’est récemment rendue à Adré pour visiter les camps de réfugiés, a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement tchadien pour son accueil et sa solidarité exemplaires. Elle a également annoncé la volonté du Royaume-Uni d’accroître son appui humanitaire et de poursuivre le plaidoyer auprès des partenaires internationaux pour une solution durable à la crise soudanaise.







En réponse, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a remercié le Royaume-Uni pour son soutien constant, tout en soulignant que la réponse à cette crise doit être politique autant qu’humanitaire, compte tenu de ses implications régionales et géopolitiques.





Le chef de la diplomatie tchadienne a réaffirmé le soutien du Tchad aux initiatives de paix régionales, notamment celles portées par le Président Mahamat Idriss Déby Itno et le quartet international œuvrant pour un cessez-le-feu au Soudan.







Le ministre a également rappelé l’attachement du Tchad à ses valeurs d’hospitalité et à la protection des populations civiles, en appelant au strict respect du Droit international humanitaire.







Les deux ministres ont convenu de maintenir un dialogue permanent afin de traduire leurs convergences en actions concrètes pour un retour durable de la paix au Soudan.