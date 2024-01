Tchad-Russie : le président Mahamat Idriss Deby est à Moscou

Sur invitation du président de la République Fédérale de Russie, Vladimir Poutine, le président de Transition, président de la République, chef de l’Etat, le général Mahamat Idriss Deby Itno a entamé ce mardi une visite officielle à Moscou.



A la tête d’une forte délégation, le chef de l’État est arrivé en début de soirée dans la capitale russe, où il a été reçu avec un grand enthousiasme par les autorités russes, une dizaine d’ambassadeurs africains et la colonie tchadienne.



En l’absence du chef de la diplomatie russe en mission, la charge est revenue à son second, Mikhaïl Leonidovitch Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères de souhaiter la bienvenue au président tchadien. Il avait à ses côtés le vice-ministre de la Défense, Alexander Fomin et quelques autres officiels de haut rang. Mahamat Idriss Deby Itno a ensuite reçu les honneurs militaires, ponctués par l’exécution des hymnes nationaux du Tchad et de la Russie.



A cette occasion, les plénipotentiaires du Gabon, du Royaume du Maroc, du Mali, de la RCA, de la RDC, du Soudan, de l’Algérie, du Sud-Soudan, de la Gambie, du Burundi, du Rwanda, de l’Égypte et de la Lybie, ont tenu à marquer de leur présence l’arrivée très remarquée du général Mahamat Idriss Deby Itno.



Le personnel de la représentation diplomatique tchadienne conduit par Mahamoud Adam Bechir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Fédération de Russie n’était pas du reste.



L’agenda de cette visite officielle prévoit notamment un tête-à-tête du général Mahamat Idriss Deby Itno avec le président russe Vladimir Poutine ce 24 janvier. Outre l’enseignement, avec la forte présence des étudiants tchadiens en terre russe, l’élargissement à d’autres domaines vitaux pour le Tchad et la consolidation des acquis de ces relations, sont au centre de ce déplacement du chef de l’Etat tchadien.



A cette occasion, il va certainement jeter les bases d’une compréhension mutuelle plus poussée pour servir les intérêts mutuels des deux pays et des deux peuples.