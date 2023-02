Tchad : SENAFET, des femmes battantes se mobilisent pour un développement égalitaire

Une rencontre préparatoire pour l’organisation de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) s’est tenue ce 8 février, dans la salle des réunions de la mairie de Sarh.



Cette rencontre, convoquée par le comité d’organisation, visait à informer et sensibiliser les femmes sur le sens et l’importance de la semaine nationale de la femme tchadienne. Lors de cette rencontre, les femmes ont pu débattre sur les obstacles qui freinent leur développement dans leurs activités génératrices de revenus.



Au cours de plus de deux heures de discussion, elles ont également évoqué leurs problèmes, et fait des propositions pour apporter un changement positif, notamment en valorisant les produits locaux et en prenant part aux conférences et débats sur le thème central de la semaine « Femme, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire ».



La présidente active de SENAFET, Mme Goulet Koudji, a appelé toutes les femmes à sortir, assister et participer aux rencontres qui se tiennent, pour être informées de ce qui se fait au sein de leur communauté.