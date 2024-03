Tchad : Sabalna Watbonga Bersou installé en tant que président de la Fédération des Étudiants de l'Université Emi Koussi

L'université Emi Koussi est reconnue pour son excellence académique et sa contribution au développement du Tchad. En tant que plus grande institution d'enseignement supérieur du pays, elle joue un rôle crucial dans la formation des futurs leaders de la nation. Ainsi, l'installation officielle du nouveau président de la Fédération des Étudiants revêt une importance particulière.



La cérémonie d'installation a été marquée par une atmosphère empreinte d'enthousiasme et d'espoir. Les autorités administratives ont souligné l'importance du rôle joué par les étudiants dans le développement socio-économique du pays. Ils ont également encouragé Sabalna Watbonga Bersou à prendre ses responsabilités avec sérieux et à travailler en étroite collaboration avec les autres membres de la fédération pour promouvoir les intérêts des étudiants.



Dans son discours inaugural, Sabalna Watbonga Bersou a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui lui ont fait confiance pour occuper ce poste prestigieux. Il a souligné son engagement envers le bien-être des étudiants et sa détermination à défendre leurs droits et intérêts.



En tant que président nouvellement élu, il s'est engagé à travailler activement pour améliorer les conditions d'études au sein de l'université Emi Koussi. Il a mis l'accent sur l'accès équitable à l'éducation supérieure, le renforcement des infrastructures universitaires et la promotion d'une culture inclusive sur le campus.



Sabalna Watbonga Bersou reconnaît également les défis auxquels il sera confronté pendant son mandat mais se dit prêt à relever ces défis avec détermination et persévérance. Il compte sur le soutien actif des autres membres de la fédération ainsi que sur celui des autorités universitaires afin d'accomplir pleinement ses objectifs.