Tchad : Saleh Deby Itno officialise son adhésion au PSF

Ce 10 février 2024, un événement notable a eu lieu dans le paysage politique tchadien : la première apparition publique de Saleh Deby Itno en tant que nouveau membre du Parti Socialiste Sans Frontières (PSF), aux côtés de son président, Yaya Dillo.



Yaya Dillo, lors de cette rencontre, a exprimé une ouverture remarquable : « Nous accueillons tout le monde, y compris le président Mahamat Idriss Deby Itno, s’il décide de mettre le pays sur de bons rails et de faire table rase du passé ».



« Nous ne sommes pas contre une personne en particulier. Nous sommes contre un système », a ajouté Yaya Dillo, mettant l'accent sur l'objectif principal du parti qui est de combattre les pratiques et politiques nuisibles plutôt que de cibler des individus.



Yaya Dillo a également clarifié la position du parti concernant ses ambitions politiques : « Nous n’avons pas l’ambition d’aller chercher le pouvoir. Nous avons l’ambition d’aller chercher un Tchad meilleur ».



Saleh Deby Itno, qui est également conseiller spécial à la Présidence, frère du défunt président Idriss Deby Itno, oncle du président de transition Mahamat Idriss Deby et de Yaya Dillo, a pris la parole pour affirmer son engagement envers le PSF. Il a encouragé à l'unité et à la collaboration pour réaliser le changement désiré au Tchad.