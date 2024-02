Tchad : Saleh Deby Itno parmi les personnes arrêtées à la suite des violences

Ces individus sont soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque contre le siège des services de renseignement extérieur (ANSE). Parmi les personnes arrêtées et mises en avant lors de cette présentation, on retrouve Saleh Deby Itno, l'oncle du président de Transition actuel et frère cadet du défunt président Idriss Deby Itno, ainsi que Brahim Ousman Dillo, neveu du défunt Yaya Dillo Djerou.



La présentation s'est déroulée en présence de plusieurs hauts gradés militaires, notamment : général Tahir Erda, commandant de la DGSSIE, général Ahmat Youssouf Mahamat Itno, directeur général de la gendarmerie, général Tahir Youssouf Boy, directeur général du renseignement militaire et général Abakar Choua, commandant de la GNNT.