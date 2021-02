Tchad : Saleh Kebzabo adresse un message au président français

Le conseil national statutaire du parti Union nationale pour le développement et le renouveau (Undr) a tranché : Saleh Kebzabo se retire de l’alliance victoire. Pure formalité !



Le retrait du chef déchu de file de l’opposition n’est pas surprenant car il était prévisible. Déjà quelques heures après l’élection de Maître Bongoro Théophile comme candidat unique de l’opposition, les bureaux provinciaux du “parti de la calebasse’’ ont dénoncé des “manœuvres’’ pour présenter “un néophyte’’ en lieu et place d’un “candidat sérieux et expérimenté’’. Le président du parti lui-même n’a pas félicité “l’apprenti politique’’ Bongoro pour sa désignation. Pire, il s’est enfermé dans un mutisme. Dans la matinée d’aujourd’hui, à l’ouverture du conseil statutaire, le président du comité d’organisation a nommé “un certain Bongoro’’, désigné pour représenter l’opposition au scrutin d’avril. “Par quelle alchimie’’ a-t-il pu gagner un “candidat aguerri’’ comme Saleh Kebzabo ? s’est-il interrogé.



Prononçant le discours d’ouverture, le président du parti n’a pas un seul instant nommé celui qui l’a battu. “Nous avons adhéré au projet (Ndlr de désignation d’un candidat unique) avec sincérité parce que nous croyions qu’on désignerait, un bon candidat, un candidat sérieux’’, explique-t-il. Autrement, Bongoro Théophile n’est ni le bon candidat, ni le candidat sérieux. Kebzabo dénonce plutôt un complot ourdi contre lui. “Dix millions ont suffi pour les acheter (Ndlr acheter les votes en faveur de Bongoro), renseigne l’élu du Mayo Kebbi Ouest. Le député de la région reconnaît toutefois l’imprévoyance des membres de l’alliance victoire. “Nous n’avons pas été assez vigilants sur la foi, la sincérité des membres de l’alliance. Le ver était déjà dans le fruit’’, regrette saleh Kebzabo.



Une pierre, deux coups



Le conseil national statutaire est transformé spontanément en congrès extraordinaire. Congrès à l’issue duquel, le président du parti Undr Saleh kebzabo est investi candidat. L’un des vieux opposants saisit l’opportunité pour “transmettre respectueusement, au nom du peuple tchadien’’ un message à Macron, président français. La France doit cesser de soutenir Déby, cesser de penser qu’il est le seul à diriger le Tchad où le seul à combattre le terrorisme en Afrique. Saleh kebzabo “implore’’ la France, “promotrice de la démocratie, des libertés’’ d’assister le Tchad dans son évolution de façon libre et non “soutenir un homme qui est vomi par le peuple tchadien’’.