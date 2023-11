Tchad : Saleh Kebzabo mobilise pour un "Oui" retentissant au référendum constitutionnel

Il a ensuite appelé à un vote massif pour la nouvelle Constitution, laquelle, selon lui, permettra d'établir un régime politique véritablement démocratique et de créer les conditions idéales pour une justice totalement indépendante, protectrice des libertés publiques et des droits fondamentaux. Les nouvelles institutions consacrées par cette Constitution seront plus robustes et contribueront pleinement à l'ancrage de la démocratie et de l'État de droit, posant ainsi les bases d'un État prospère et respecté.



Le Président a précisé que les élections à différents niveaux ne seront plus organisées par la CENI, souvent critiquée et désavouée, mais par une Agence nationale de gestion des élections, un organe véritablement indépendant et permanent, prescrit par la Constitution. Concernant la décentralisation, le Tchad se dotera de Collectivités autonomes, avec des compétences et des ressources renforcées par rapport à l'État central. Il y aura également des élections pour les Gouverneurs de région, ce qui est un apport concret du projet de Constitution.