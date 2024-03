Tchad: Saleh Kebzabo partage ses souhaits pour le mois sacré de Ramadan

Sur sa page Twitter, M. Kebzabo a souligné l'importance du Ramadan en tant que période propice à la tolérance et à l'unité. Il a appelé ses compatriotes tchadiens à profiter de ce mois pour cultiver la tolérance envers les autres et promouvoir l'unité dans le pays.



Mais ces souhaits ne se limitent pas seulement au Tchad. M. Kebzabo adresse également ses vœux aux musulmans du monde entier, reconnaissant ainsi la portée universelle du Ramadan.



Dans un contexte mondial marqué par des divisions croissantes et des conflits interreligieux, cette déclaration rappelle l'importance fondamentale de la paix et de l'amour entre les différentes communautés religieuses. M. Kebzabo espère que ce mois saint permettra non seulement aux musulmans d'approfondir leur foi mais aussi d'établir des liens solides avec leurs frères et sœurs appartenant à d'autres religions.



En souhaitant un Tchad plus juste pour le renforcement du patriotisme national, M. Kebzabo appelle également à une réflexion sur l'état actuel du pays. Il encourage tous les citoyens tchadiens à prier ensemble afin que leur nation puisse atteindre une plus grande justice sociale ainsi qu'un renforcement général des valeurs patriotiques.



Ces paroles sont remplies d'espoir pour un avenir meilleur où règnent la compréhension mutuelle, la tolérance religieuse et le respect entre toutes les personnes quelles que soient leurs croyances ou leurs origines ethniques.



En tant qu'ancien Premier Ministre respecté au Tchad, Saleh Kebzabo transmet un message puissant qui rappelle aux gens que le Ramadan est bien plus qu'une simple période de jeûne ; c'est aussi une occasion précieuse pour promouvoir des valeurs humanitaires telles que la paix, l'amour et la solidarité universelles.



Que ces mots inspirants nous rappellent notre responsabilité collective en tant qu'être humains : celle de tendre pacifiquement vers une coexistence harmonieuse dans nos communautés locales comme dans le monde entier.