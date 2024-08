Tchad - Sarh : 39 nouveaux acteurs de la lutte contre la malnutrition formés

Organisée par l'Association pour la Promotion de la Nutrition et de la Survie de l'Enfant (APRONUSE), cette formation répond à une préoccupation majeure dans la province du Moyen-Chari : la malnutrition infantile. Le fondateur d'APRONUSE a souligné l'urgence d'agir face à ce fléau qui met en danger la vie de nombreux enfants.



Les nouveaux diplômés sont désormais outillés pour mener des actions de dépistage dans les communautés, identifier les enfants souffrant de malnutrition et leur apporter les soins adaptés. Ils sont appelés à se déployer dans les zones les plus reculées de la province pour partager leurs connaissances et contribuer à améliorer la santé et le bien-être des plus vulnérables.



Cette cérémonie de remise des attestations est un signal fort de l'engagement des autorités locales et des acteurs de la société civile à lutter contre la malnutrition. Elle témoigne également de la volonté de former des ressources humaines qualifiées pour répondre aux besoins spécifiques de la population.