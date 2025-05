Tchad - Sarh, scène de l'espoir : L'Art au service de la paix

Face aux journalistes, Abdelkader Ngaba, promoteur culturel et initiateur passionné du projet, a souligné le rôle fondamental de la culture comme catalyseur de transformation sociale. Selon lui, « l’art est un puissant outil pour éveiller les consciences, transformer les mentalités et inciter les jeunes à adopter une posture critique favorable à la consolidation de la paix ».





Madame Yangué Ngabaye, directrice par intérim du Palais des Arts et de la Culture, a chaleureusement salué cette initiative porteuse d'espoir. Elle a exhorté les artistes talentueux de la province du Moyen-Chari à devenir de véritables artisans de la paix, rappelant que l’art ne se limite pas à l’esthétique, mais qu'il a le pouvoir d'inspirer, d'éduquer et de rassembler les communautés.





Asra Essai, représentant de l’ONG ACRA, partenaire essentiel du projet, a rappelé que l’objectif principal est de porter un message fort et percutant à travers des artistes engagés, avec le soutien précieux de la Fondation ACRA. Il a également insisté sur l’ambition de voir ces actions artistiques se déployer dans les 23 provinces du Tchad, créant ainsi une dynamique culturelle nationale résolument orientée vers la paix et le changement positif des comportements.





Les deux artistes invités d'honneur à cet événement, Bouchra Khalil Alio, connue sous le nom de Bouchra Noora, et Tchapatong Charité, alias Wawy B, ont exprimé leur admiration pour le talent et la résilience des artistes tchadiens. Ils ont partagé leur espoir de voir cette initiative inspirer d'autres provinces et contribuer à la valorisation de la richesse de la culture tchadienne tant sur la scène nationale qu'internationale.





Ce projet promet de faire vibrer la ville de Sarh au rythme de l’engagement citoyen, démontrant une fois de plus que la paix peut s'exprimer à travers le chant, la danse, la peinture, et surtout, se vivre au quotidien.