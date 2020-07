Tchad : Sebgue Nandeh, une riche expérience au service du ministère de l'Aviation civile

Né le 25 mai 1967, Sebgue Nandeh accède par décret au dernier gouvernement du Maréchal du Tchad. Inspecteur d’aérodrome et Aides au sol, il a obtenu son Baccalauréat du 2nd degré de l’enseignement série C au Lycée Félix Eboué en 1988. L’homme est entré à la Faculté des sciences exactes et appliquées de l’université de N’Djaména en 1989. Il est sorti nanti d’un certificat de Géométrie, Topologie et Algèbre trois ans plus tard.



En 2005, il fut nommé chef de division des infrastructures aéroportuaires à l’Autorité de l’Aviation Civile du Tchad, poste qu’il occupa jusqu’en décembre 2015. Le 17 décembre 2015, il prend les reines de la direction de la navigation aérienne et des aérodromes jusqu’en septembre 2018.



Du 25 septembre 2018 au 09 novembre 2019, Sebgue Nandeh devient le directeur des infrastructures aéroportuaires et météorologiques au ministère tchadien de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale.



Le 09 janvier 2020, il retourne à l’Autorité de l’aviation civile au Tchad, à la tête de la direction de la navigation aérienne et des aérodromes. Postes qu’il occupa jusqu’au 14 juillet 2020, où son brillant talent et son savoir-faire lui a valu de rejoindre le dernier gouvernement du président Idriss Déby.



Parallèlement, le nouveau ministre a occupé des postes comme expert aérodrome chargé du suivi du projet de construction de l’aéroport international de Djermaya ou comme inspecteur titulaire de l’aviation civile du Tchad auprès du Tribunal de grande instance de N’Djamena dans le domaine des aérodromes et aides au sol.



Le désormais ministre est aussi diplômé de l’École Inter-États d’Ingénieurs de l’Equipement Rural (EIER) de Ouagadougou au Burkina Faso. Ses qualifications irréprochables ont tout de suite retenues l’attention des hautes autorités du pays de Toumaï, et désormais Sebgue Nandeh fait partie du bateau gouvernemental.