Tchad : Shine Shopping, l’empreinte de Jeannette Nadjina

"Je continue de travailler pour mon patron, mais cela m'aidera toujours à gérer mes propres affaires. L'essentiel est d'être proche des clients, de les écouter, de prendre leurs suggestions et de bien s'occuper de leurs commandes", explique Jeannette. C'est ainsi qu'elle voit sa nouvelle entreprise, "Shine", en tant que nouvelle opportunité commerciale.



"Shine" signifie "briller", car Jeannette croit que chaque être humain a la capacité de briller. Sa création se concentre sur l'habillement d'hommes, de femmes et d'enfants avec des accessoires chics et élégants pour mettre en valeur la beauté intérieure de chacun. C'est là l'aspect artistique du projet de Jeannette.



Cependant, pour encourager d'autres jeunes comme elle, Jeannette insiste sur le courage nécessaire. "Il faut oser, car ne rien faire n'est pas facile. Pour ceux qui ne savent pas par où commencer en raison du manque de ressources, je leur conseille de commencer par ce qu'ils aiment. Il faut toujours entreprendre dans le domaine qui passionne, car c'est ainsi que vous surmonterez toutes les difficultés."



Il est important de souligner que "Shine" est essentiellement un fournisseur d'accessoires de beauté. Ayant vu le jour le 28 octobre 2023, l'entreprise opère à la fois en physique et sur sa page Facebook, identifiée sous le nom de "Shine Shopping".