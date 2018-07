Tchad : Signature d’une convention entre l’ONAPE et l’Industrie Réchaud Toumai pour la création de 1000 emplois

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) et l’industrie Réchaud Toumai ont signé, hier, jeudi 5 juillet 2018, une convention relative à la création de 1000 emploi dans le but d’assurer l’autonomisation de la jeunesse et de la femme, et de lutter contre le chômage des jeunes.



Cette convention permet à l’ONAPE de proposer à l’industrie Réchaud Toumai le profil de 1000 jeunes capables de travailler dans le cadre de l’extension des activités de l’industrie dans les dix arrondissements de la capitale pour permettre à toute la population de la ville de N’Djamena et partant du pays de bénéficier d’un Réchaud Toumai.



Dans le cadre de la lutte contre la désertification, l’interdiction des coupes de bois et l’amélioration des conditions de vie des tchadiens dans le milieu rural et urbain, le Réchaud Toumai a bénéficié d’une subvention pour être vendu à 16 000 F CFA au bénéfice de toute la population.



Le Réchaud Toumai est un équipement de cuisson, en fer, compact et simple à transporter. Ce support-marmite adapté aux habitudes culinaires d’Afrique, fonctionne au kérosène (pétrole lampant) et est sécuritaire, non-explosif, sans mèche et muni d’un régulateur d’intensité de feu bleu sans fumée.



Le pouvoir calorique du kérosène amélioré par les mécanismes du réchaud Toumai est d’environ le triple de celui de bois sec (43MJ/KG contre 15MJ/KG). Il est également supérieur à celui du gaz butane et du charbon de bois (43MJ/KG contre respectivement 42,5MJ/KG et 31M/KG).



Le directeur général de l’ONAPE, Fayçal Hassan Hissein Abakar a indiqué que la signature de cette convention de partenariat entre son institution et Réchaud Toumai Industrie témoigne de la détermination à donner le meilleur des deux parties pour satisfaire ensemble, un monde des jeunes demandeurs d’emploi de plus en plus nombreux, traduire en acte le même idéal de la création des richesses et, lutter contre le chômage et la pauvreté placés au centre de priorités du président Deby.



Par ailleurs, il a relevé qu’il est important de souligner qu’avec cette innovation qui continue d’être développée à travers des signatures de partenariats successifs avec les opérateurs économiques du pays, le produit va sans nul doute contribuer fortement à renforcer la promotion de l’emploi des jeunes et leur insertion socioéconomique pour le développement de la nation.



Pour sa part, le directeur général de l’Industrie Réchaud Toumai, Mahamat Nour Abakar a affirmé que la signature d’une convention de partenariat avec l’ONAPE permettra de pallier au dysfonctionnement, à l’insuffisance ou au manque de concertation entre les services publics d’une part, puis entre services publics et services privés d’autre part ; ce qui avait jusqu’à présent sérieusement handicapé des synergies communes qui auraient pu être davantage profitable pour l’amélioration des conditions de vie des tchadiens.



La signature de la convention et la prise de photo de famille a mis fin à la cérémonie.