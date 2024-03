Tchad : Sogea Satom et les projets d'infrastructure

L’un des sujets majeurs abordés lors de cette réunion était la construction des routes et des immeubles, notamment le siège du ministère des Finances. Le ministre a souligné l’importance que ces travaux se déroulent sans interruption afin d’assurer leur réalisation dans les délais impartis.



Aziz Mahamat Saleh a également rappelé les engagements pris par le président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, concernant le développement du secteur des infrastructures dans le pays.



En présence du président de Sogea Satom, Pierre Etienne Latour, directeur régional, et Domngang Chedjou Charles, directeur de l’agence Satom-Tchad, cette réunion témoigne du sérieux et du professionnalisme dont fait preuve l’entreprise dans ses activités au Tchad. Elle reflète également un engagement à long terme pour contribuer au développement durable du pays.



En somme, cette réunion a permis d’échanger sur les chantiers en cours exécutés par Sogea Satom. L’accent a été mis sur la nécessité que ces travaux se déroulent sans interruption, afin d’atteindre les objectifs fixés. Cette collaboration entre le gouvernement tchadien et Sogea Satom vise à développer efficacement les infrastructures du pays.