Tchad : Sogea Satom va construire un pont de l’amitié sur le Chari

Le président du Conseil Militaire de Transition, général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu en audience ce 2 juin, le directeur général de SOGEA-SATOM.



Les échanges entre le chef de l’Etat et Jean-Michel Guelaud ont porté essentiellement sur l’état d’avancement des chantiers de construction des infrastructures en cours et les perspectives. Aux côtés de l’Etat, SOGEA-SATOM est l’un des bâtisseurs des infrastructures au Tchad.



Que ce soit dans les routes, les bâtiments mais aussi dans d’autres infrastructures, les empreintes de SOGEA-SATOM sont partout visibles. Décidé à poursuivre tous les chantiers de développement aux arrêts suite aux difficultés économiques et financières que le pays traverse depuis la chute des cours du pétrole, le président du Conseil Militaire de Transition, général Mahamat Idriss Deby Itno a opéré des ajustements entre le social et le développement, pour relancer de nombreux chantiers confiés à SOGEA-SATOM.



Le moment est donc venu de faire l’évaluation de l’état d’avancement de tous ces chantiers. C’est ce qui a motivé le déplacement du directeur général de SOGEA-SATOM, Jean-Michel Guelaud en personne à N’Djamena. Le partenariat entre le Tchad et SOGEA-SATOM ne s’arrêtera pas après la fin des travaux en cours.



Jean-Michel Guelaud annonce une autre infrastructure de grande portée pour la ville de N’Djamena, la construction d’un pont de l’amitié sur le Chari, aux environs de Mara dans le premier arrondissement.