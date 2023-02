Tchad : Soli-Dév renforce les capacités des leaders associatifs pour l’avenir

Un programme de formation, destiné à renforcer la capacité des leaders des associations, a pris fin ce 22 février dans les locaux du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) au Tchad.



L'ONG nationale Soli-Dév a organisé cette formation pour permettre à 22 leaders venus de différentes associations, de se familiariser avec les notions de « gouvernance de la vie associative au Tchad », durant 3 jours. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence des partenaires de l'ONG, qui ont assisté à la remise des attestations aux participants.



Le coordonnateur du projet Gouv-Tchad, Adoum Haroun, a salué le dévouement des formateurs qui ont permis aux bénéficiaires d'échanger sur des thématiques constructives, pour le devenir de leurs organisations. Il a également souligné que les résultats obtenus sont le fruit du sacrifice consenti par tous ceux qui ont participé à la formation.



Au total, trois modules ont été dispensés lors de la formation, visant à renforcer la capacité des leaders des associations tchadiennes. La représentante de l'agence Égypte Air a également été honorée par la remise d'une attestation de reconnaissance. Cette initiative de Soli-Dév est un pas important pour renforcer les capacités des leaders des associations tchadiennes, et promouvoir la bonne gouvernance dans ces organisations.



En mettant l'accent sur la vie associative, cette formation permettra d'améliorer la qualité du travail effectué par ces associations et de renforcer leur impact sur la communauté.