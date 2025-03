Tchad–Soudan : La société civile du Ouaddaï condamne fermement les menaces contre les aéroports

Selon le communiqué, dans un contexte régional déjà fragile, marqué par des conflits internes et des tensions transfrontalières, ces déclarations viennent aggraver les inquiétudes sécuritaires et mettent en danger la vie des populations civiles.



La COSCO rappelle que les aéroports tchadiens, en particulier ceux de N’Djamena et d’Amdjarass, jouent un rôle stratégique non seulement dans la connectivité nationale, mais aussi pour les opérations humanitaires et la stabilité économique du pays.



Face à cette situation préoccupante, la COSCO lance un appel à la communauté internationale afin qu’elle se mobilise pour désamorcer cette crise potentielle. Elle exhorte les dirigeants des deux pays à privilégier le dialogue et la négociation au lieu d’opter pour l’escalade militaire.



L'organisation insiste sur la nécessité de renforcer la coopération régionale, estimant que la paix et la sécurité doivent rester des priorités absolues. Toute montée des tensions, selon elle, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les populations locales et pour la stabilité du pays dans son ensemble.



Enfin, la COSCO réaffirme son engagement à promouvoir le dialogue pacifique et la coopération entre les peuples, tout en appelant à des actions concrètes pour garantir la sécurité et la dignité des habitants des zones frontalières.