Tchad-Soudan : renforcement du secteur de transport de transit

À l’invitation de son collègue soudanais, la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Mme Fatima Goukouni Weddeye, à la tête d’une forte délégation, se trouve depuis hier mercredi 15 février 2023, à Khartoum au Soudan pour une visite de travail.



Elle a été accueillie par son homologue soudanais en charge des Transports, Hicham Ali Ahmat Abou Zeid, avec tous les honneurs dus à son rang. Ce déplacement sur le territoire soudanais s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Soudan et le Tchad, en matière de transport terrestre.



Les discussions avec les autorités soudanaises seront focalisées autour des sujets spécifiques ayant un impact direct sur les questions de transport de transit, tant au niveau du Port-Soudan que sur le trajet du voyage terrestre entre les deux pays, en vue de formuler des recommandations devant faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.



Le principal enjeu de cette visite de travail est la facilitation du transport de transit au niveau du Port-Soudan et du corridor terrestre Soudan-Tchad.



Il sera question entre autres de discuter sur la réactualisation du programme d’exécution de l’accord en matière de transport terrestre de voyageurs et des marchandises entre les deux pays, signé en septembre 2010, de la convention sur l’utilisation des installations portuaires du Port-Soudan par le commerce et le transit des marchandises, la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays notamment situation des tracasseries routières et pratiques anormales etc.



L’agenda de la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière à Khartoum prévoit aussi plusieurs rencontres avec des autorités soudanaises, à différents niveaux pour aborder toutes les questions relatives au transport de transit.