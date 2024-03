TCHAD

Tchad : Starlit s’inspire du prénom féminin ‘Aya’ pour une chanson d’amour

Alwihda Info | Par Aristide Djimalde - 10 Mars 2024

L’artiste émergent Starlit a puisé son inspiration dans le prénom féminin ‘Aya’ pour créer une chanson passionnée. Dans un monde où semer l’amour, le partager et le vivre pleinement sont essentiels, cette chanson exprime un amour immense envers sa bien-aimée. Starlit montre qu’il est prêt à tout pour elle, à prendre soin d’elle, comme le font tous les amoureux. Cette mélodie confirme une fois de plus que l’amour est la plus belle chose sur terre.