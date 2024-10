Tchad : Succès Masra invite ses partisans au Palais du 15 Janvier pour la Convention du Peuple

Dans un message publié le 3 octobre sur Twitter, Masra a invité les citoyens à se rassembler vendredi 4 octobre à partir de 7h pour cette convention qui prendra fin samedi 5 octobre. Il a souligné l'importance de cet événement pour définir l'avenir commun du Tchad.



Masra a encouragé les participants à venir avec leur drapeau du Tchad et les couleurs du parti.

« Cœur et tête pour réfléchir ensemble aux moyens de poursuivre le travail entamé pour la dignité du peuple tchadien et pour un Tchad juste et égalitaire », a souligné l’ancien Premier ministre.



Cette convention représente une étape cruciale pour le parti Les Transformateurs et pour l'opposition tchadienne, visant à rassembler les forces vives du pays autour d'un projet commun.