TCHAD

Tchad : Succes Masra saisit la CPI après les évènements du 20 octobre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Novembre 2022

Le leader du parti Les Transformateurs, Succes Masra, a saisi la Cour pénale internationale (CPI) par la voie des avocats français Me. Vincent Brengarth et Me. Bordon William, à la suite des évènements meurtriers du 20 octobre survenus au Tchad.