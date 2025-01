Tchad : Succès Masra se dit prêt à travailler avec le président Mahamat Idriss Deby

Le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, a prononcé une déclaration solennelle ce 28 janvier 2025, réaffirmant son engagement en faveur de l’unité nationale et du dialogue politique.



Il a pris acte de la fin de la transition entamée en 2021 et de l’élection du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno en tant que président de la République. Saluant son appel à une gouvernance inclusive, il s’engage à collaborer avec les institutions en place pour assurer la stabilité et le développement du Tchad.



Dr Masra met en avant la nécessité de dépasser les divisions politiques et d’œuvrer collectivement pour un Tchad fraternel et juste, dans lequel toutes les opinions sont respectées. Il souligne l’importance d’un mandat utile, basé sur un exécutif et un législatif acceptés par tous.



En réponse à l’appel du chef de l’État, il se dit prêt à travailler dès maintenant avec les autorités et l’ensemble des acteurs politiques et civils, afin d’ouvrir une nouvelle page politique fondée sur le dialogue et l’inclusion. Concluant sur une note d’optimisme et d’engagement patriotique, il invite tous les Tchadiens à s’unir, à saisir la main tendue et à œuvrer ensemble pour bâtir un avenir meilleur.