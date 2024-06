Tchad: Succès de l'atelier de formation sur l'approche "Une Seule Santé"

Cet atelier de cinq jours a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur l'approche "Une Seule Santé" et de réfléchir à son application concrète dans le contexte tchadien.



Le Dr Dissia Fittouin a salué la forte mobilisation des participants et leur engagement en faveur de l'approche "Une Seule Santé". Il a rappelé que cette approche est essentielle pour renforcer la collaboration entre les différents secteurs intervenant dans la santé humaine, animale et environnementale. Cela permettra de mieux prévenir et gérer les risques sanitaires émergents et zoonotiques, qui constituent une menace croissante pour la santé publique.



Les travaux de l'atelier ont abouti à l'élaboration d'une série de recommandations concrètes pour la mise en œuvre de l'approche "Une Seule Santé" au Tchad. Ces recommandations seront transmises aux autorités compétentes pour leur mise en œuvre.



Le Dr Dissia Fittouin a enfin remercié les partenaires techniques et financiers qui ont contribué au succès de cet atelier, notamment le Fonds Mondial pour la Santé Animale (FMD) et l'Unité de Gestion des Projets (UGP).



Cet atelier de formation marque une étape importante dans le processus de mise en œuvre de l'approche "Une Seule Santé" au Tchad. L'engagement des autorités tchadiennes et l'appui des partenaires techniques et financiers permettent d'espérer un succès certain pour cette initiative.