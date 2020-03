Tchad : Sultanat du Ouaddaï, la famille Ourada se tourne vers la justice

Les familles Ourada et Ali Sileck, ainsi que la population, se sont réunies mercredi au domicile de l’ex-sultan Mahamat Ourada II à Abéché, en présence notamment du chef de canton Dahab Abderahim Dahab.



Au cours de la rencontre, ils ont fait le point sur la situation qui prévaut concernant la question des domiciles privés de la famille Royale que l’État tente de récupérer au profit du nouveau sultan du Dar Ouaddaï.



Au nom des deux familles, le chef de canton est revenu sur l’histoire des biens immobiliers associés au Sultanat. Il a rappelé leur caractère privé.



Selon lui, si le nouveau sultan considérait vraiment les familles Ourada et Ali Sileck comme ses frères, il ne chercherait pas à les exproprier de leurs domiciles mais les laisseraient au contraire vivre chez eux.



Le chef de canton a souligné que certaines personnes ont rapporté des propos mensongers au chef de l’Etat, entraînant cette situation.



Toutefois, il a souligné qu’ils ne feront aucun trouble mais se tournent plutôt vers la justice pour trancher sur la question des domiciles privés de la famille Royale.



Ils ont confirmé que sur quatre personnes blessées lors de la manifestation de samedi 29 février dernier, un enfant -âgé de deux ans- est mort et a été enterré ce matin.



Selon la famille Ourada, deux parmi les personnes blessées pourraient se voir amputer un bras.



Une plainte a été déposée en justice pour faire la lumière sur la mort de l’enfant.