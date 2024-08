Tchad : Supervision de centres de santé revitalisés sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant à N’Djamena

L’objectif principal de cette supervision est d’évaluer la qualité de la mise en œuvre de la PCIME dans les centres de santé revitalisés de N’Djamena, afin d’identifier les bonnes pratiques, les lacunes et de formuler des recommandations pertinentes pour l’amélioration continue des soins pédiatriques.



Cette formation a été déployée dans les différentes provinces du Tchad ainsi que dans les centres de santé revitalisés de N'Djamena.



Pour suivre l'amélioration de la qualité des soins aux enfants, il est important d'assurer un suivi rapproché et une supervision facilitante de ces centres de santé. L'objectif est de vérifier la mise en œuvre effective de l'approche PCIME clinique par les agents de santé formés. Cette supervision des centres de santé revitalisés s'inscrit dans les efforts du ministère de la Santé pour améliorer la qualité des soins pédiatriques au Tchad.



Le renforcement des capacités des agents de santé et le suivi de la mise en œuvre des bonnes pratiques sont essentiels pour assurer une prise en charge intégrée et de qualité des maladies de l'enfant.