TCHAD

Tchad: Suspension d’une carrière de remblai à Bongor pour manque de permis d’exploitation artisanale temporaire

Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Avril 2024

Le Tchad regorge de ressources naturelles précieuses telles que le pétrole, l'uranium et les minéraux. Cependant, l'exploitation de ces ressources est souvent entachée par des pratiques illégales et non réglementées. C'est dans ce contexte que la Mission de Contrôle et de Suivi du Ministère des Mines et de la Géologie a récemment effectué une visite à Bongor dans le Mayo Kebbi Est.