Tchad-Système des Nations unies : des consultations pour le nouveau cadre de coopération

En bref. Le ministère de la Prospective économique, en collaboration avec des partenaires internationaux et le Bureau de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies, a organisé un atelier d'échanges et de consultations avec les membres du gouvernement ce 31 mars.



L'objectif de cet atelier était de discuter du processus d'élaboration du nouveau cadre de coopération entre le Tchad et le système des Nations Unies pour la période 2024-2026.