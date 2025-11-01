Tchad - Tokna Massana : Lancement de la 10e édition sous le signe de la promotion du patrimoine Massa

Une rencontre transfrontalière et un appel à l'unité

Innovations et projets structurants annoncés

Le projet d'inscription du "Guruna Massana" au patrimoine immatériel de l'humanité .

au . Le projet de construction de la Maison du Patrimoine du peuple Massa à Bongor .

. Le projet d'aménagement hydro-agricole de 5 000 ha des casiers A et B de Bongor.

La cérémonie, présidée par l'ancien Ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian, s'est tenue sous le thème : « Promouvoir et protéger le patrimoine Massa : un défi culturel et économique ».Depuis plus de 20 ans, le Tokna Massana s'est imposé comme une rencontre transfrontalière essentielle entre les peuples Massa du Tchad, du Cameroun et de la diaspora.Routouang Mohamed Ndonga Christian a qualifié cette édition de "moment de communion, de transmission et de renaissance identitaire", où la tradition dialogue avec la modernité dans un esprit d'unité, de paix et de développement partagé entre les peuples frères des deux pays.Plusieurs projets structurants ont été annoncés pour cette édition, visant à valoriser durablement le patrimoine Massa :Enfin, un effort accru de visibilité internationale a été mis en place avec le lancement officiel du site web du festival :, une plateforme numérique interactive conçue pour faire rayonner la cultureà travers le monde.