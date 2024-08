Tchad - Tragédie à Ligra : Trois enfants meurent ensevelis sous les décombres

Les victimes sont 2 fillettes âgées de 10 et 6 ans, ainsi qu'un petit garçon de 2 ans. Au moment de l'accident, les enfants se trouvaient dans leur case, à côté de la maison principale. C'est cette maison qui s'est effondrée sur eux. La mère des enfants était aux toilettes au moment du drame.



Informé de la situation, le Préfet du département du Kanem s'est rendu sur les lieux pour présenter ses condoléances à la famille endeuillée.



Cette tragédie soulève des questions sur la solidité des constructions dans cette région et la sécurité des habitations, en particulier pour les plus vulnérables que sont les jeunes enfants.



Les autorités locales devront certainement mener une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident mortel et envisager des mesures pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.



Ce drame qui a frappé la petite communauté de Ligra rappelle la fragilité de la vie et la nécessité de redoubler de vigilance face aux risques naturels. Les trois jeunes enfants, enlevés à l'affection de leur famille, sont un symbole de l'innocence perdue. Il est urgent de prendre des mesures pour améliorer la sécurité des habitations, notamment dans les zones rurales où les constructions sont souvent précaires. Les autorités doivent également mettre en place des dispositifs d'alerte et d'évacuation en cas de menace, afin de prévenir de nouvelles tragédies.