Tchad - Tragédie à N'Djaména : un homme se noie dans un bassin de rétention

Ce 16 août 2024, le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé dans un bassin de rétention d'eau, situé en face de l'ex-hôtel Santana, dans le 7e arrondissement de N'Djamena.



Selon les témoignages recueillis par Alwihda Info auprès de la famille du défunt, l'homme souffrait de problèmes psychiques. Il s'était rendu au bassin de rétention d'eau le 15 août, vers 17h, et aurait glissé dans l'eau.



Des efforts pour le sauver ont été infructueux, et le corps a été récupéré aujourd'hui par des bénévoles appelés "Mbaou", qui ont été sollicités depuis le quartier Walia.



Le corps ne présentait pas de signes significatifs de décomposition au moment de sa récupération. Cette tragédie soulève des inquiétudes sur la sécurité des personnes vulnérables et les risques associés aux zones d'eau non sécurisées.