Tchad : Triciana, le slam pour panser les maux

Au Tchad, la slameuse Triciana mêle musique et poésie. Béatrice Neloumsey, de son vrai nom, raconte la douleur, la guerre, l’amour et la mort. À 23 ans seulement, elle met sa plume au service des hommes et des femmes qui ne peuvent pas s’exprimer et porte leur voix haut et fort. Championne en titre de la coupe du Tchad de Slam, Triciana est la plus jeune slameuse à avoir fait connaître son nom au-delà des frontières., l’artiste a su fasciner et émouvoir son auditoire dans un pays où cette discipline a le vent en coupe.

Elle découvre sa passion pour la musique en 2018, lorsqu’elle rencontre le collectif Tchad Slam. D’un naturel timide et réservé, Béatrice exprime alors une ferveur qui lui était inconnue. Tout de suite, elle tombe en amour avec la discipline. La même année, elle devient officiellement « Triciana » et consacre ses journées à l’écriture de ses textes.



Jeune pionnière d’un style musical en vogue



Avant de se jeter dans le « grand bain », Triciana déclare s’être inspirée de ses pairs, tels que Croquemort, Danapih, Altesse Ram’s, ou encore Fanny’s d’or. Rapidement, le talent de la jeune femme la fait connaître à travers le pays. C’est, d’ailleurs, grâce à sa persévérance et son goût du travail acharné qu’elle est sacrée championne en titre de la coupe du Tchad de Slam le 18 février 2023. Lors de cette grande finale, le public découvre véritablement l’artiste, propulsant son nom parmi les plus grands.



Cette place, Triciana déclare s’être battue pour la défendre. En tant que femme, elle déplore un mauvais traitement des professionnels du milieu : « C’est encore très mal vu d’être femme et artiste au Tchad. Pour beaucoup de familles, il s’agit d’une honte. On dit de vous que vous êtes de mœurs légères… Je me bats tous les jours contre ceux qui salissent mon nom et mon art parce que je suis femme ».



Des mots pour faire du bien au monde



Au quotidien, Béatrice est étudiante en communication. Sur scène, elle se métamorphose. Armée de son micro, elle fait des violences conjugales et des injustices sa bataille. Et sur chaque plaie, Triciana dépose des mots et panse les maux. Entre poésie et musicalité, les textes de l’artiste dénoncent :

« Mon combat, c’est celui de toutes les femmes. Je veux être la voix de toutes les femmes qui souffrent dans leurs foyers » déclare-t-elle. Membre de la ligue tchadienne des droits des femmes, l’artiste porte à sa manière la voix de ses sœurs victimes de violences.



Au travers de ses titres « Et si... » et « Ensemble pour la paix au Tchad », l’artiste véhicule des messages de paix et d’amour, prônant un Tchad libre. Selon elle, le slam est un outil de transformation de la société, servant à « éduquer, éveiller et conscientiser ».



Si la jeune femme en est encore aux prémices de sa carrière, nul doute que celle-ci s’annonce digne des plus grands.