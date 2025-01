Tchad-Turquie : rencontre entre le ministre turc des Transports et le ministre des Affaires étrangères du Tchad

À l'occasion de sa visite de travail au Tchad, le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Abderahman Koulamallah, ce jeudi 23 janvier 2025.



La deuxième session du comité mixte pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, entre le Tchad et la Turquie, s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération signé en 1999, visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.



Cette session, présidée par Abderahman Koulamallah, ministre tchadien des Affaires étrangères, et Abdulkadir Uraloglu, ministre turc des Transports et des Infrastructures, a permis d'approfondir les partenariats dans des secteurs clés tels que les transports, les infrastructures, la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et bien d'autres.



Les délégués ont salué la mise en œuvre de nombreux accords, notamment dans les domaines de l'aviation, de la santé et de la culture, tout en explorant de nouvelles possibilités de collaboration. Un engagement a été pris pour adoption des mesures pratiques visant à stimuler les échanges commerciaux, développer les infrastructures et renforcer les capacités techniques.



Cette rencontre reflète l'excellente relation entre le Tchad et la Turquie, marquant une nouvelle étape dans leur coopération stratégique. La prochaine réunion du comité se tiendra à Ankara, à une date qui sera déterminée par voie diplomatique.



À cette occasion, Abderahman Koulamallah a souligné les défis économiques, de transport, de santé et d'éducation auxquels le Tchad est confronté, tout en sollicitant l'aide humanitaire de la Turquie. Il a chaleureusement remercié la coopération turque pour leurs visites d'amitié et de travail, ainsi que pour leur soutien constant.