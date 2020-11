Tchad : UBA remet un millier de livres au ministère de l'Éducation pour encourager les élèves

Noubasra Natolban indique qu'à travers ce don, UBA a investi et continue d'investir directement et indirectement dans le secteur de l'éducation. "L'une des preuves est la présentation et la distribution de ces 1000 livres aux élèves des écoles publiques et privées du pays, notamment dans les villes de Goz Beida, Moundou, Ndjamena, Abéché et Koumra", dit-il.



Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, se félicite de ce geste salutaire et louable qui favorise "une bonne éducation des enfants tchadiens". Il adresse ses remerciements à UBA qui "n'a jamais cessé d'apporter sa contribution afin d'aider le Tchad à renforcer l'Éducation nationale pour une éducation de qualité".



"Ces 1000 livres permettront à nos élèves de mieux apprendre et de comprendre", conclut le ministre.