Tchad/UNHCR : le chef de la diplomatie tchadienne rencontre le Haut-commissaire pour les réfugiés

Lors de la Conférence internationale sur le Soudan, tenue le 15 avril à Londres, le ministre d'État Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a eu un entretien avec Filippo Grandi, Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.



Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Tchad au Royaume-Uni, SEM Ahmad Makaila, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Ibrahim Adam Mahamat, et la Directrice Générale pour l'Europe, les Amériques et les Caraïbes, Mme Solalta Ngarmbatinan. Filippo Grandi a salué les efforts remarquables du Tchad pour accueillir et protéger des centaines de milliers de réfugiés soudanais.



Il a également promis que son institution plaidera en faveur d'un soutien international pour les communautés locales et les villes hôtes, touchées par l'afflux massif de réfugiés, qui a mis à mal leurs infrastructures et leur environnement.



En réponse, le ministre d'État a exprimé sa gratitude envers l'UNHCR et a insisté sur la nécessité pour l'agence d'intensifier son soutien au Tchad, afin de faire face aux conséquences d'une crise humanitaire qui dépasse les capacités du pays, exacerbée par la détérioration de la situation au Darfour et l'arrivée imminente d'autres réfugiés.