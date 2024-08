Tchad : UNICEF renforce les capacités de soins et de services dans la province du Moyen-Chari

La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Moyen-Chari et de ses collaborateurs. Pour l'hôpital de Sarh l’UNICEF a remis des lits d'hospitalisation et caisses pharmaceutiques.



Pour la délégation de l'Eau et de l'Énergie le don comprend des kits bureautiques comprenant un ordinateur portable, des chaises, imprimantes, ramettes de feuilles, stylos à bille et une moto.



Marcellin Mambo Khalubinda, chef de Bureau national de l’UNICEF du Sud, a souligné que ces kits amélioreront la qualité des soins pour les enfants et les populations vulnérables fréquentant l'hôpital.



Il a réaffirmé l'engagement de l'UNICEF pour le développement et le bien-être des communautés du Moyen-Chari, contribuant à l'amélioration des services publics.



Le directeur de l'hôpital de Sarh, Youssouf Mahamat, a assuré que les matériels seront utilisés de manière optimale pour répondre aux besoins de la population.



Le délégué de l'Eau et de l'Énergie, Commandant Dominique, a qualifié ce geste de louable et a exprimé sa reconnaissance envers l'UNICEF, promettant une utilisation précieuse des équipements.