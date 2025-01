Tchad - USA : 169 Tchadiens seront expulsés, la politique de Trump menace les relations entre Ndjamena et Washington

Dès son entrée en fonction en tant que 47e président des États-Unis, le 20 janvier 2025, Donald Trump a promis de mettre fin à ce qu'il a qualifié d'« invasion » des immigrants. Moins d'une semaine après son investiture, les autorités américaines ont lancé une campagne d'expulsion sans précédent visant plusieurs immigrants tchadiens.





Une Décision Controversée Dans les semaines à venir, 169 Tchadiens seront expulsés des États-Unis, une décision qui illustre la négligence de l'administration américaine envers les relations avec le Tchad. Cette action pourrait gravement nuire aux relations entre les deux pays.



Un Contexte de Mépris De nombreux experts estiment que cette tendance était attendue, car la politique de Trump envers les pays africains, et le Tchad en particulier, a souvent été marquée par un mépris pour leur souveraineté et une exploitation de leurs ressources. Ses discours sur l'Afrique, notamment ceux de janvier 2018, où il a qualifié certains pays de « sales », ont alimenté les tensions.



L'Histoire Récente Trump avait déjà mis en place une interdiction pour les citoyens tchadiens de se rendre aux États-Unis en octobre 2017, une mesure annulée par l'administration Biden en début 2021. Cependant, cela ne signifie pas que les relations entre le Tchad et les États-Unis se sont améliorées sous Biden.



Tensions Sous Biden Les relations se sont détériorées au début d'avril 2024, lorsque le Tchad a expulsé la force spéciale américaine SOTF, composée de 75 soldats. Cette décision a été prise après qu'une lettre du chef d'état-major de l'armée de l'air tchadienne a demandé des explications sur les activités de la force, jugées en dehors du cadre de l'accord bilatéral SOFA.



Efforts Américains de Négociation Washington aurait tenté à plusieurs reprises de négocier le retour des forces américaines, mais le Président Mahamat Idrss Déby a insisté sur la préservation de la souveraineté nationale, contrecarrant les efforts américains.



Conséquences à Venir

Avec les mesures récentes prises par Trump concernant les ressortissants tchadiens, les tensions entre les deux pays devraient s'intensifier. Après une période de rupture sécuritaire sous Biden, les actions de Trump pourraient aggraver significativement les relations, surtout face à la volonté de Déby de maintenir la souveraineté du Tchad.



La situation demeure complexe et pourrait avoir des ramifications à long terme pour la coopération entre les États-Unis et le Tchad.