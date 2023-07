Tchad-USA : Gata Kitoko présente ses lettres de créance au président Joe Biden

Lors de cette rencontre significative, le Président américain a souligné les défis mondiaux et régionaux partagés auxquels nos pays sont confrontés. Ces défis incluent la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la sécurité régionale dans la région du Sahel, ainsi que la réponse aux crises sanitaires mondiales et aux changements climatiques. Il a également été noté l'impact du réchauffement climatique, y compris les conditions météorologiques extrêmes, et la reconnaissance du rôle majeur du climat dans les mouvements migratoires et les déplacements de populations.



Le Président Biden a exprimé sa volonté de collaborer avec le gouvernement du Tchad pour renforcer la réponse collective à la COVID-19 et renforcer la préparation face aux défis de santé publique. Il a souligné que les États-Unis et le Tchad peuvent être de solides partenaires dans la préservation de la santé de notre planète et de nos peuples dans les années à venir.



Ex-ambassadrice itinérante à la Présidence de la République, Kitoko Gata Ngoulou a été nommée ambassadrice du Tchad aux États-Unis le 21 janvier 2023. Elle a remplacé Ngote Gali Koutou.