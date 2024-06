Tchad : Un atelier fructueux pour renforcer la préparation aux épidémies de choléra

Au cours de ces trois jours, les participants ont approfondi leurs connaissances sur le choléra, ses modes de transmission, ses symptômes et ses impacts sur la santé publique.

Des scénarii réalistes d'épidémie de choléra ont été élaborés, prenant en compte différents contextes et défis potentiels.

Une matrice de questionnaires a été développée pour évaluer la capacité des acteurs impliqués dans la réponse à une épidémie de choléra.

La note conceptuelle de l'exercice de simulation a été validée par l'ensemble des participants.



Le coordonnateur du COUSP, Dr Dissia Fittouin, a salué le travail accompli par les participants et a souligné l'importance de cet atelier pour la préparation du Tchad aux épidémies de choléra. "Le document élaboré lors de cet atelier sera une référence précieuse pour les simulations de riposte à l'épidémie de choléra", a-t-il déclaré.



Dr Fittouin a également tenu à remercier le projet REDISSE IV pour son soutien à la réalisation de cet atelier. Le projet REDISSE IV est une initiative régionale visant à renforcer la sécurité sanitaire en Afrique.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts continus du Tchad pour renforcer son système de santé publique et protéger sa population contre les menaces sanitaires. La collaboration entre le ministère de la Santé publique, le COUSP et le projet REDISSE IV est un exemple concret de cet engagement.