Tchad : Un conflit foncier à Kolon fait un mort et plusieurs blessés

Selon le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, le général Doud Souleymane Ousmane, plus de 200 personnes des villages de Dadji Méré 1, 2 et 3 ont attaqué le village de Dadji Ambasdjalgou à l'aube, obligeant les habitants à fuir. L'intervention du préfet et des forces de l'ordre a permis de ramener le calme.



Le bilan provisoire fait état d'un mort, d'une dizaine de blessés et d'une dizaine d'arrestations. Le général Doud Souleymane Ousmane a assuré que les auteurs de ces violences seront traduits en justice.



Actuellement, le sous-préfet de Kolon, Douksouna Ngaro, et les forces de l'ordre maintiennent une présence sur place pour garantir la sécurité des populations. Les habitants des villages de Dadji Méré 1, 2 et 3 sont invités à regagner leurs domiciles, le calme étant rétabli.



Cet incident tragique met en lumière les tensions foncières récurrentes au Tchad, souvent sources de conflits et de violences. Il est crucial que les autorités, en collaboration avec les communautés locales, œuvrent pour la résolution pacifique de ces différends, en privilégiant le dialogue et la concertation.