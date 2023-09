Tchad : Un conseiller national du Ouaddaï accomplit son devoir civique

En mission de travail dans la province du Ouaddaï, le conseiller national Mahamat Saleh Daoud, représentant du département de Djourouf Ahmar, province du Ouaddaï, s'est inscrit le 16 septembre 2023 sur la liste électorale de sa circonscription.



Pendant cette démarche, Mahamat Saleh Daoud a également saisi l'opportunité pour sensibiliser activement les populations locales, en particulier les jeunes âgés de 18 ans et plus, à se faire massivement recenser.



Il a par ailleurs appelé les chefs traditionnels et les leaders religieux à transmettre ce message dans les ménages et les champs, dans le but d'encourager une large participation au recensement, non seulement dans le département de Djourouf Ahmar, mais aussi dans l'ensemble du Ouaddaï.