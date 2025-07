Tchad : Un forum à Sarh pour renforcer la cohésion sociale et prévenir les conflits au Moyen-Chari

Ce forum est le fruit d'un consortium d'organisations partenaires : l'ONG COGINTA, le Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH), le Réseau de Suivi des Activités Liées au Pétrole dans le Moyen-Chari (RESAP/MC), Caritas Goré, et l'Association pour la Réinsertion des Enfants et la Défense des Droits Humains (ARED).





La rencontre réunit divers acteurs clés de la province : chefs de cantons, chefs traditionnels, forces de défense et de sécurité, membres de la société civile et comités locaux de gestion des conflits.





L'objectif est d'étudier les types de conflits, de comprendre leurs dynamiques, d'analyser les mécanismes de prévention existants et de construire une feuille de route provinciale pour la cohabitation pacifique. Les participants devront également identifier les actions prioritaires et proposer des solutions concrètes à intégrer dans cette feuille de route.



Le coordonnateur du RESAP/MC, Hoïnanty Noubatan, a souligné l'importance de l'implication de tous les acteurs pour trouver des pistes concrètes de prévention et de résolution des conflits.



Pour sa part, le directeur pays de COGINTA et chef de projet LAPIA, Douanodji Appolinaire, a rappelé l'engagement de son organisation dans le maintien de la paix dans la sous-région : « Depuis plusieurs années, nous menons des actions de sensibilisation et des formations pour encourager la paix et le changement de comportement dans la sous-région ».





Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, a lancé un appel à une prise de conscience collective : « Beaucoup de conflits sont entretenus par des discours politiques. Nous devons tous agir pour la paix ».



Plus d'une cinquantaine de participants prennent part à cette rencontre qui s'achèvera le 18 juillet 2025. Ils espèrent qu'au terme de ces échanges, une véritable feuille de route provinciale sera adoptée pour renforcer la cohésion sociale et consolider la paix dans le Moyen-Chari.