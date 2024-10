Tchad - Un geste de cœur à Ati : plus de 100 enfants circoncis gratuitement

Adoum Alkhali a expliqué que la situation financière difficile de certains parents, notamment ceux ayant deux ou trois enfants, a motivé cette généreuse initiative. Il a pris en charge intégralement les circoncisions, en s'assurant que des spécialistes soient présents pour réaliser les opérations.



Les parents, touchés par ce geste, ont exprimé leur gratitude envers le PDG de SADNA, priant pour qu'il soit récompensé pour son engagement en faveur de la population de la province du Batha, et en particulier d'Ati.



Dans l'après-midi, une cérémonie a été organisée à la grande mosquée de quartier Cherif pour célébrer la naissance du prophète Mohamed (PSL). Adoum Alkhali Adoum Salamat a assisté à cet événement, en présence des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des fidèles musulmans de la ville.



Le représentant du comité islamique du Batha, Adoum Djarma, a remercié Adoum Alkhali pour son soutien à la population du Batha à travers plusieurs actions humanitaires. À cette occasion, le comité d'organisation a décerné des attestations de reconnaissance aux autorités locales et aux fidèles présents.



Cette initiative souligne l'importance de la solidarité et de l'engagement communautaire pour améliorer les conditions de vie des familles vulnérables dans la province du Batha.